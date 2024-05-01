Стратегическое партнерство DataFlowX и Elcore создаст возможности для повышения уровня кибербезопасности в странах Центральной Азии и Азербайджане

30 апреля компания DataFlowX, известный поставщик решений в сфере кибербезопасности нового поколения, специализирующийся на решениях для архитектуры с нулевым доверием, защите критической инфраструктуры и междоменных продуктах, и компания Elcore, специализированный дистрибьютор компьютерного оборудования и технологий, объявили о заключении стратегического соглашения о сотрудничестве на территории Центральной Азии с особым акцентом на Азербайджане. Партнерство в рамках данного альянса будет направлено на усиление позиций компании DataFlowX на рынке региона. Кроме того, заключенное соглашение позволяет потенциальным заказчиками получить доступ к демонстрационному оборудованию DataFlowX в офисах Elcore непосредственно в стране присутствия дистрибьютора.

Компания DataFlowX предлагает следующие программные и аппаратные модули:

DataDiodeX представляет собой интеллектуальный Data diode (диод данных) и шлюз сетевой безопасности, сертифицированный CC EAL4+. Это шлюз сетевой безопасности с нулевым доверием, построенный на основе аппаратной изоляции. Благодаря гибкой архитектуре и богатому набору функций его можно легко интегрировать в сеть предприятия для обмена данными между вашими сетями.

представляет собой интеллектуальный Data diode (диод данных) и шлюз сетевой безопасности, сертифицированный CC EAL4+. Это шлюз сетевой безопасности с нулевым доверием, построенный на основе аппаратной изоляции. Благодаря гибкой архитектуре и богатому набору функций его можно легко интегрировать в сеть предприятия для обмена данными между вашими сетями. DataBrokerX — это междоменное решение, которое обеспечивает безопасный обмен информацией между сетями с различными классификациями безопасности или уровнями доверия. Решение гарантирует безопасный и выборочный обмен данными, одновременно снижая риск утечки данных или несанкционированного доступа между доменами. Благодаря поддержке удаленного рабочего стола DataBrokerX также позволяет инженерам удаленной поддержки получать доступ к операционным средам, сохраняя при этом изолированность сетей.

— это междоменное решение, которое обеспечивает безопасный обмен информацией между сетями с различными классификациями безопасности или уровнями доверия. Решение гарантирует безопасный и выборочный обмен данными, одновременно снижая риск утечки данных или несанкционированного доступа между доменами. Благодаря поддержке удаленного рабочего стола DataBrokerX также позволяет инженерам удаленной поддержки получать доступ к операционным средам, сохраняя при этом изолированность сетей. DataMessageX представляет собой решение для многоуровневой эшелонированной защиты с использованием методов машинного обучения для обнаружения и устранения угроз электронной почты. Решение DataMessageX, разработанное специально для отражения угроз нового поколения, поддерживает правила YARA для обнаружения вредоносных программ и фишинговых атак.

«В современном мире с постоянно меняющимся ландшафтом киберугроз важно обеспечить надежную защиту для цифровой среды вашего предприятия. Мы с гордостью объявляет о заключении стратегического альянса с компанией DataFlowX, являющейся лидирующим поставщиком решений в области кибербезопасности на рынке Турции, специализирующейся на технологиях нового поколения, таких как архитектура Zero Trust и защита критической инфраструктуры. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему партнерству и поддержать наше стремление к выводу на рынок региона инновационных решений в области кибербезопасности» — отметил на церемонии подписания дистрибьюторского соглашения директор Elcore Azerbaijan Мир Cаттар Сеидов.

«Я благодарен всем участникам столь важного мероприятия, знаменующего открытие новых горизонтов для расширения деятельности DataFlowX в партнерстве с Elcore. Сегодня мы знакомим рынок с флагманскими решениями нашей компании, которые помогут поднять уровень кибербезопасности стран региона на принципиально новый уровень и надеемся, что вместе мы сможем обеспечить нашим странам безопасное цифровое будущее», — сказал генеральный директор DataFlowX Бурак Чифтер (Burak Çifter).

После официальной части мероприятия, сопровождавшейся презентацией решений DataFlowX, гости смогли задать интересующие вопросы представителям дистрибьютора и компании DataFlowX, которую кроме генерального директора представляли главный операционный директор Барыш Хызыр (Barış Hızır), вице-президент Кюршад Башаран Башоглу (Kürşad Başaran Başoğlu), специалист по корпоративным продажам Туна Кертиш (Tuna Kertiş), менеджер по техническим операциям Фаик Аричи (Faik Arıcı) и специалист по системной поддержке Анил Каш (Anıl Kaş). После подписания контракта о сотрудничестве общение продолжилось в неформальной обстановке за фуршетом.