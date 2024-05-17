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17 мая, 2024
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Представлен субфлагманский смартфон Moto X50 Ultra на базе Snapdragon 8s Gen 3

Moto X50 Ultra

Компания Motorola представила в Китае новый смартфон Moto X50 Ultra. Устройство имеет металлическую рамку, задняя панель может быть оформлена деревом или стеклом. Вне зависимости от материала смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Moto X50 Ultra

Moto X50 Ultra оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Hz. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus. В основе смартфона лежит новейший процессор Snapdragon 8s Gen 3. Основная камера: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1.3″, f/1.6, OIS), 64 Мп телеобъектив (OmniVision OV64B, f/2.4, 72 мм, OIS, оптический зум 3х) и 50 Мп сверхширокоугольный объектив (Samsung JN1, f/2.0, 12 мм, угол обзора 122˚). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/1.9).

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 125 Вт и беспроводная 50 Вт. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, есть порт USB Type-C 3.1 Gen2, Dual SIM, стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Габариты составляют 161,1 x 72,4 x 8,6 мм, вес – 197 гр. Аппарат работает под управлением Android 14.

Цены на Moto X50 Ultra такие: 12/256 Gb — $555, 12/512 Gb — $595, 16 Gb/1 Tb — $650. Предзаказ уже открыт, смартфон поступит в продажу в Китае 24 мая.

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