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17 мая, 2024
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Toshiba представила HDD емкостью 32 Tb

Toshiba Nearline 32 Tb

Компания Toshiba представила линейку жестких дисков Nearline, в которую вошла модель с рекордной для этого типа накопителей емкостью 32 Tb. Для реализации решения инженеры компании использовали две технологии записи: термомагнитной (HAMR) и микроволновой (MAMR). Первая предусматривает использование компактного лазерного светодиода для нагрева диска, вторая – метод микроволнового поля для повышения плотности записи информации при одновременном снижении энергопотребления.

Дополнительно используя метод черепичной магнитной записи (SMR), Toshiba смогла добиться объема в 32 Tb в классическом HDD, использующим десять дисков. За производство компонентов для новинок отвечают компании Resonac Corporation (производитель HDD) и TDK Corporation (поставщик головок жестких дисков).

Поставки тестовых образцов начнутся в 2025 году, цена жестких дисков пока не объявлена.

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