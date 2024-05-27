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27 мая, 2024
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Microsoft запустил чат-бота Copilot в Telegram

Microsoft Copilot Telegram

Компания Microsoft запустила бета-версию чат-бота Copilot в популярном мессенджере Telegram. Воспользоваться ИИ-помощником можно как в мобильных приложениях, так и в веб-версии мессенджера.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно проследовать по ссылке и пройти процедуру верификации. Сервис потребует подтвердить мобильный номер, который привязан к аккаунту Telegram.

Пользоваться ботом можно бесплатно, но с ограничением на 30 запросов в день. Компания отмечает, что Copilot можно использовать для получения советов и рекомендаций по просмотру фильмов, кулинарии, составлению плейлистов, планированию путешествий и т.д.

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