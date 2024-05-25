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26 мая, 2024
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Nvidia объявила рекордные результаты за первый квартал 2025 финансового года

Nvidia

Компания Nvidia опубликовала отчет по итогам первого квартала 2025 финансового года. Результаты превысили ожидания аналитиков.

Выручка за квартал составила $26 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале, и на 262%, чем год ранее. Это стало возможным благодаря увеличению спроса на продукты искусственного интеллекта и центры обработки данных.

Операционная и чистая прибыль выросли на 690% и 628%, до $16,9 и $14,88 млрд. соответственно. Прибыль на акцию по GAAP составила $5,98, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 629% больше, чем годом ранее. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на акцию в размере $5,65 при выручке в $24,69 млрд.

Продажи игровых продуктов принесла Nvidia $2,6 млрд., рост на 18%, продажи продуктов для ЦОД выросли на 427% и обеспечили выручку в $22 млрд.

Капитализация компании взлетела до $2,62 трлн., Nvidia активно приближается к Apple ($2,91 трлн).

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