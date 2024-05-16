Представлен доступный смартфон Meizu 21 Note

В феврале этого года, китайская компания Meizu объявила о своем решении прекратить разработку новых традиционных смартфонов и сосредоточить свои усилия на создание «устройств завтрашнего дня», управляемых искусственным интеллектом. Несмотря на это заявление, компания выпустила уже второй смартфон в этом году.

Meizu 21 Note сохранил фирменный дизайн предыдущих устройств бренда и предлагает неплохие характеристики при доступной цене. Смартфон оборудован 10-битным 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном (матрица Tianma U8) с разрешением 1,5K (2780 x 1264 пикселей), частотой обновления от 1 до 144 Hz, частотой ШИМ 2160 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus. В экране расположен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе аппарата лежит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 или 512 Gb. Площадь испарительной камеры — 5000 мм². Основная камера двойная: 50 Мп главный датчик (Samsung S5KGN5, 1/1.56″, f/1.68, OIS) и широкоугольный модуль на 13 Мп (Samsung S5K3L6, f/2.4, угол захвата 122 градусов, автофокус для макро). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45). Есть фирменная кольцевая RGB-вспышка, выступающая также в качестве индикатора пропущенных событий.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB-С (USB 2.0), стереодинамики и защиту от пыли и воды по стандарту IP65. Габариты составляют 162,39 x 76,89 x 8,2 мм, вес – 205 гр. Работает устройство под управлением Android 14 с Flyme 10.5.

Meizu 21 Note в версии 16/256 Gb стоит $360, а вариант 16/512 Gb — $389. Доступные цвета корпуса: белый и черный. Предзаказ уже открыт.