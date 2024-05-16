Huawei представила серию больших 4K-телевизоров с ИИ-функциями

Компания Huawei представила серию телевизоров под названием Vision Smart Screen 4 4K TV. В линейку вошли модели с диагональю 65, 75 и 86 дюймов. Телевизоры получили очень тонкую рамку. Ее толщина составляет всего 1,5 мм, а дисплей занимает более 98% корпуса. Для большей прочности задняя панель выполнена из цельной стальной пластины.

Телевизор поддерживает вывод изображения в 4K с частотой 120 Hz, для игр поддерживается частота обновления до 240 Hz. Поддерживается охват 92% цветовой гаммы DCI-P3 при точности △E ≤ 1,518. Панель разделена на 2304 зоны локальной подсветки, что позволяет добиться большей контрастности и глубины черного цвета. Отдельно отмечается наличие нейроблока, отвечающего за функции искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует характеристики картинки в режиме реального времени, чтобы подстраивать яркость и регулировать свет и тени. Помимо этого, нейросети могут улучшить текстуру контента.

Внутри телевизора установлены четырехъядерный процессор (модель не названа), 4 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb. Среди интерфейсов есть три разъема HDMI 2.1. Используется фирменная операционная система HarmonyOS 4.2.

Цены на Huawei Vision Smart Screen 4 4K: 65 дюймов — $692, 75 дюймов — $899, 86 дюймов — $1245. Телевизоры уже поступили в продажу в Китае.