Panasonic Lumix S9: полнокадровая беззеркальная камера для соцсетей

Компания Panasonic представила полнокадровую беззеркальную камеру со сменным объективом Lumix S9. По сути, новинка это Lumix S5 II, но только с небольшими отличиями. Lumix S9 выполнена в более компактном корпусе (вес 403 гр), не имеющем передней рукоятки, а также имеет специальную кнопку LUT на задней панели, которая позволяет быстро менять шаблоны цветокоррекции. Всего можно хранить до 40 настроек. Но в отличии от S5 II, у новой камеры нет электронного видоискателя, второго слота под карту памяти и второго диска управления. В качестве видоискателя используется 3-дюймовый ЖК-дисплей.

Lumix S9 получила полнокадровый сенсор на 24,2 Мп, как у Lumix S5 II, со светочувствительностью матрицы ISO 100-51200. Для стабилизации используется пятиосевой модуль IBS. Камера получила встроенную пятиосную систему стабилизации изображения на основе сдвига матрицы (IBIS). Эффективность системы стабилизации оценивается в 5 ступеней, а при использовании объектива с поддержкой оптической стабилизации — 6,5 ступеней.

Камера может снимать 10-битное видео с разрешением до 6К с частотой 30 к/сек. Съемка 60 к/сек доступна для 4K-видео, отснятый материал можно сохранять на внешний SSD, подключенный к камере через интерфейс USB Type-C. Для передачи отснятого можно задействовать встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Есть 3-дюймовый ЖК-дисплей. В Lumix S9 реализована качественная система гибридной автофокусировки, которая способна распознавать разные объекты в кадре, включая людей, животных, птиц, автомобили и др. Она поддерживается не только в режиме фото, но и при видеосъемке. В режиме фото камера позволяет отслеживать объекты в серийном режиме на скорости до 30 к/сек.

Вместе с камерой Panasonic выпустил новое приложение Lumix Labs. Оно позволяет редактировать и публиковать фото и видео, снятые с помощью Lumix S9. Благодаря приложению можно быстро разместить контент в социальных сетях. В нем также есть библиотека LUT, элементы которой можно загружать на камеру для последующего использования.

Panasonic Lumix S9 доступна в черном, зеленом, красном и синем цветовых вариантах исполнения корпуса. Предзаказ уже открыт. Цена камеры составляет $1500.