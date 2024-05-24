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25 мая, 2024
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Проект «Безопасный Интернет» в Нахчыване

«Безопасный Интернет»

Проект способствует повышению уровня осведомленности населения об угрозах в интернете. Проект «Безопасный Интернет» был реализован в городе Нахчыван при партнерстве ведущего мобильного оператора страны Azercell и консалтинговой компании «GID CSR Consulting», а также при поддержке Министерства образования Нахчыванской АР. В рамках проекта было проведено образовательное занятие для студентов и курсантов. Школьники Нахчывана получили информацию о онлайн-угрозах и познакомились со способами борьбы с ними.

«Безопасный Интернет»

В ходе занятий, проводимых на основе программы для детей от международной школы безопасности, участники проекта познакомились со следующими темами:

  • проверка виртуальных знакомых;
  • использование и защита персональных данных в социальных сетях;
  • отказ от участия в конкурсах, требующих ввода персональных данных;
  • основные уловки мошенников и злоумышленников в сети;
  • к кому и куда обращаться в случаях троллинга, кибербуллинга (преследований в интернете) или неподобающего поведения в интернете.

Занятия проводят профессиональные тренеры «GID CSR Consulting». Ожидается, что проект «Безопасный Интернет» охватит более 300 школьников и более 100 родителей.

Отметим, что с 2016 года Azercell регулярно реализует образовательные проекты, связанные с вопросами безопасности в интернете. За прошедшие годы участие в подобных проектах приняло более 1500 пользователей интернета разного возраста.

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