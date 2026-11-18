Azercell совместно с Азербайджанским центром кибербезопасности (АКМ), действующим при Агентстве инноваций и цифрового развития, запускает хакатон «FireWall 2026». Инициатива направлена на выявление и поддержку молодых талантов в сфере кибербезопасности, а также развитие их профессиональных навыков. Хакатон объединит молодых специалистов и разработчиков, которые в командах будут искать решения практических задач в сфере кибербезопасности.

Проект реализуется в соответствии со «Стратегией Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023–2027 годы». Хакатон поможет молодым участникам получить практический опыт и будет способствовать развитию профессионального сообщества в сфере кибербезопасности в Азербайджане.

Хакатон состоится 5–6 декабря 2026 года в Азербайджанском центре кибербезопасности. К участию приглашаются граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 18 лет. По итогам отбора в хакатоне примут участие 10 команд, в каждой из которых может быть до пяти человек.

Участникам предстоит решать практические задачи в области кибербезопасности, в том числе связанные с защитой цифровых данных, управлением рисками и безопасностью систем искусственного интеллекта. За 24 часа команды должны будут создать рабочие прототипы своих решений. Хакатон призван стимулировать как разработку новых продуктов, так и совершенствование существующих технологий.

Команда, занявшая первое место, получит 4 000 манатов, второе — 3 000 манатов, третье — 2 000 манатов.

Организаторы приглашают молодых специалистов и разработчиков принять участие в хакатоне «FireWall 2026» и предложить свой подход к решению практических задач в сфере кибербезопасности. Регистрация открыта с 12 по 30 ноября 2026 года.

Узнать подробнее об условиях участия и подать заявку можно на странице «FireWall 2026».