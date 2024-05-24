Игровой монитор Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG получил глянцевую панель

Кроме ЖК-монитора с поддержкой двух режимов работы ROG Strix XG27UCG, компания Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMG. По утверждению компании устройство является первым в мире игровым монитором с глянцевой WOLED-панелью. По сравнению с мониторами ROG предыдущего поколения, яркость изображения увеличилась на 20%.

Размер экрана монитора составляет 27 дюйма, разрешение – 2560×1440 пикселей, частота обновления – 240 Hz, время отклика – 0,03 мс (GTG). Поддерживается совместимость с NVIDIA G-Sync для плавного изображения без разрывов.

Для подавления мерцания изображения OLED-панели при активации функции переменной частоты обновления (VRR) используется новая технология Anti-flicker, предлагающая три режима настройки частоты обновления (высокая/средняя/отключена). Это сводит к минимуму ощущение мерцания, обеспечивая более плавный и приятный просмотр.

Монитор оснащен отдельным адаптером для снижения рабочей температуры и уменьшения риска выгорания OLED-панели, а также специальным радиатором и фирменной технологией OLED Care для дополнительной защиты панели.

Цена Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG составляет $699, в продажу новинка поступит 30 мая.