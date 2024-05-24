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25 мая, 2024
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Microsoft предлагает возможности Copilot в качестве отдельного приложения для Windows

Copilot Windows

Компания Microsoft объявила, что ИИ-помощник Copilot теперь будет представлен не просто как функция операционной системы Windows, а как отдельное десктопное приложение. Кроме того, значок Copilot теперь размещен в центре панели задач Windows, ранее он находился в правом нижнем углу экрана с обозначением «Pre».

«Чтобы более плавно интегрироваться в повседневные рабочие процессы и более удобно предоставлять помощь с помощью искусственного интеллекта, мы приняли решение преобразовать Copilot в отдельное приложение», пояснил Харджит Даливал (Harjit Dhaliwal), старший менеджер по маркетингу продуктов Windows Commercial в Microsoft.

В блоге компании сообщается, что новый формат приложения в первую очередь ориентирован на корпоративных клиентов. Для них сохранится поддержка вкладок «Интернет» и «Работа» с дополнительными мерами защиты конфиденциальности. Будет ли приложение доступно рядовым пользователям Windows или только в корпоративной версии Copilot, пока остается под вопросом.

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