Microsoft предлагает возможности Copilot в качестве отдельного приложения для Windows

Компания Microsoft объявила, что ИИ-помощник Copilot теперь будет представлен не просто как функция операционной системы Windows, а как отдельное десктопное приложение. Кроме того, значок Copilot теперь размещен в центре панели задач Windows, ранее он находился в правом нижнем углу экрана с обозначением «Pre».

«Чтобы более плавно интегрироваться в повседневные рабочие процессы и более удобно предоставлять помощь с помощью искусственного интеллекта, мы приняли решение преобразовать Copilot в отдельное приложение», пояснил Харджит Даливал (Harjit Dhaliwal), старший менеджер по маркетингу продуктов Windows Commercial в Microsoft.

В блоге компании сообщается, что новый формат приложения в первую очередь ориентирован на корпоративных клиентов. Для них сохранится поддержка вкладок «Интернет» и «Работа» с дополнительными мерами защиты конфиденциальности. Будет ли приложение доступно рядовым пользователям Windows или только в корпоративной версии Copilot, пока остается под вопросом.