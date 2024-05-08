Huawei выпустила на глобальный рынок ноутбук MateBook X Pro и планшет MatePad 11,5″S

Компания Huawei представила на мероприятии в Дубае глобальные версии обновленного ноутбука MateBook X Pro и планшета MatePad 11,5″S.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro весит всего 980 гр при толщине корпуса всего 13,5 мм. Как отмечает компания, это единственный ноутбук с высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, вес которого меньше 1 кг.

Модель характеризуется оптимизированной конструкцией с использованием инновационной внутренней архитектурой Huawei, системой охлаждения Shark Fin и технологией адаптивной производительности Super Turbo. В архитектуре применяется новаторский подход к модульному размещению плат и компонентов из сверхлегкого алюминия высокой прочности. Благодаря этому MateBook X Pro демонстрирует прекрасные результаты как с точки зрения времени автономной работы, так и с точки зрения эффективности теплоотвода и аудиохарактеристик. Система теплоотвода Huawei Shark Fin, усиленная специальными вентиляторами, обеспечивает плавную работу программных инструментов даже при выполнении таких задач, как рендеринг видео в формате 4K или компиляция кода.

Обновленный планшет Huawei MatePad 11,5″S является первым устройством компании в этом форм-факторе с OLED-экраном Huawei PaperMatte нового поколения. Диагональ экрана составляет 11,5 дюйма, разрешение — 2,8K, частота обновления — 144 Hz. Соотношение сторон составляет 3:2, что близко к «золотому сечению». Экран планшета обладает покрытием, которое снижает показатель коэффициента отражения до менее 2%, устраняя 99 % световых помех, позволяя с комфортом просматривать контент даже под прямыми солнечными лучами, а также защищает от появления отпечатков пальцев. Показатель яркости экрана составляет 500 нит. Есть поддержка ввода с помощью стилуса.

Планшет выполнен в легком алюминиевом корпусе и весит всего 510 гр, а толщина составляет 6,2 мм. Какой процессор установлен, компания не сообщила. Емкость батареи составляет 8000 мА·ч. У планшета отсутствует поддержка сервисов Google.

Кроме того, для любителей рисования Huawei предложила приложение GoPaint, открывающее новые возможности для самореализации в цифровом искусстве с помощью планшета. Приложение был создано благодаря совместной работе Huawei 2012 Laboratories с восемью различными командами исследователей, включая специалистов по материалам, оптике и графическому рендерингу. На его создание ушло более трех лет исследований и разработок, во время которых, Huawei также сотрудничала с ведущими специалистами в области искусства для достижения максимально реалистичных эффектов письма и рисования.

В приложении есть более 100 виртуальных кистей, реалистичных текстур и типов холстов. Благодаря движку для рисования FangTian приложение GoPaint поддерживает множество слоев, отличается низкой задержкой и высокой частотой кадров.