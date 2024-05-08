spot_img
8 мая, 2024
ДомойТелекомАкции и кампанииПри эксклюзивном партнерстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2024»

При эксклюзивном партнерстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2024»

Azercell

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2024», эксклюзивным партнером которого выступил ведущий мобильный оператор страны «Azercell Telecom». Для участия в соревновании зарегистрировалось более 18 000 человек. Бакинский марафон, который проводится ежегодно и стал уже традиционным событием, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

В марафоне, прошедшем при поддержке Azercell, использовались цифровые хронометры (timekeeper). Эти специальные микрочипы, размещенные на стартовых номерах, позволили обеспечить максимальную точность результатов спортсменов и дали возможность моментально фиксировать пересечение ими финишной черты.

Старт и финиш находились на Площади Государственного флага. Маршрут протяженностью в 21 километр охватил Приморский Бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.

В женском забеге победу одержала Наталья Семенович из Украины. Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала второй, а Нелли Гаитова из Казахстана стала бронзовым призером марафона. В соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель Турции Ахмет Алканоглу. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, а третьим к финишу пришел Исмаил Сеньянге из Уганды.

Победителям были вручены специальные подарки от «Azercell Telecom». По традиции мобильный оператор также уделил особое внимание студентам, юным участникам соревнования.

Предыдущая статья
Google Pixel 8a: экран 120 Hz, флагманский процессор и 7 лет поддержки
Следующая статья
Huawei выпустила на глобальный рынок ноутбук MateBook X Pro и планшет MatePad 11,5″S
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,050ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»