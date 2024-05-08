При эксклюзивном партнерстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2024»

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2024», эксклюзивным партнером которого выступил ведущий мобильный оператор страны «Azercell Telecom». Для участия в соревновании зарегистрировалось более 18 000 человек. Бакинский марафон, который проводится ежегодно и стал уже традиционным событием, направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

В марафоне, прошедшем при поддержке Azercell, использовались цифровые хронометры (timekeeper). Эти специальные микрочипы, размещенные на стартовых номерах, позволили обеспечить максимальную точность результатов спортсменов и дали возможность моментально фиксировать пересечение ими финишной черты.

Старт и финиш находились на Площади Государственного флага. Маршрут протяженностью в 21 километр охватил Приморский Бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.

В женском забеге победу одержала Наталья Семенович из Украины. Представительница Азербайджана Анна Юсупова финишировала второй, а Нелли Гаитова из Казахстана стала бронзовым призером марафона. В соревнованиях среди мужчин победу одержал представитель Турции Ахмет Алканоглу. Второе место занял Богдан Семенович из Украины, а третьим к финишу пришел Исмаил Сеньянге из Уганды.

Победителям были вручены специальные подарки от «Azercell Telecom». По традиции мобильный оператор также уделил особое внимание студентам, юным участникам соревнования.