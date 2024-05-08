Представлена новая версия легендарного телефона Nokia 3210

Компания HMD Global представила новую версию популярного телефона Nokia 3210. Оригинальной модели исполнилось уже 25 лет. Новинка сохранила дизайн оригинала, получив современные функции.

«Nokia 3210 считается одним из самых значительных телефонов из когда-либо разработанных Nokia, и его полюбили многие, для которых он был их первым мобильным телефоном. Этот современный вариант классического дизайна в год его серебряного юбилея обязательно привлечет внимание людей», — отметил Бен Вуд (Ben Wood), основатель Музея мобильных телефонов во Великобритании.

Обновленный Nokia 3210 получил 2,4-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320×240 пикселей и процессор Unisoc T107. Объем оперативной памяти составляет 64 Mb, емкость накопителя — 128 Mb, предусмотрена возможность расширения памяти на 32 Gb с помощью карт памяти microSD.

Для фото используется 2 Мп камера со вспышкой. Установлена съемная батарея на 1450 мАч. Для зарядки используется USB-C. Также телефон получил поддержку 4G, Bluetooth 5.0, разъем 3,5 мм для подключения наушников и FM-радио. Пользователи смогут подключаться к облачным сервисам Nokia, где будут доступны последние новости, прогноз погоды и сервис YouTube Shorts. Кроме того, в новой версии Nokia 3210 можно будет играть в культовую мобильную игру Snake (Змейка). Устройство работает под управлением операционной системы S30+.

Обновленный Nokia 3210 будет доступен в синем, золотистом и черном цветах корпуса. Цена будет зависеть от региона продаж. Например, в Европе она составит около €80.