Представлен флагман Huawei Pura 70 Ultra с выдвижной камерой

Компания Huawei представила в Китае новую флагманскую серию смартфонов Pura 70, в которую вошли четыре модели: базовая 70, 70 Pro, 70 Pro+ и 70 Ultra. В этой новости мы расскажем о топовой версии.

Huawei Pura 70 Ultra получил новый процессор Kirin, продвинутую камеру (1″ сенсор с матричной стабилизацией) с выдвижным объективом, а также поддержку спутниковой связи. Смартфон оснащен 10 битным 6,8-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2844×1260 пикселей (460 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz, ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 1440 Hz и частотой дискретизации сенсора 300 Hz. Заявлен 100% охват DCI-P3 и прочное защитное стекло Kunlun второго поколения.

В основе аппарата лежит фирменный 7-нм процессор Kirin 9010, который представляет собой обновленную версию Kirin 9000, используемого в смартфонах серии Mate 60. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Одной из главных особенностей Huawei Pura 70 Ultra является основная камера, которая получила выдвижной объектив с заявленным ресурсом до 300 000 циклов. Компания не объясняет смысл выдвижной оптики, но наиболее вероятной причиной видится стремление сделать блок камер менее выпирающим. В основную камеру входят 50 Мп датчик (1″, переменная диафрагма f/1.6-4.0, матричная стабилизация (Sensor-Shift IS, ЭФР 22,5 мм), 50 Мп перископ-модуль (f/2.1, OIS, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, ЭФР 90 мм) и 40 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, ЭФР 13 мм). Заявлена запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп (f/2.4, автофокус, запись видео 4K).

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной зарядки 80 Вт и обратной беспроводной зарядки 20 Вт. В оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), стереодинамики, ИК-пульт и защита корпуса по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты смартфона составляют 162,2 x 75,1 x 8,4 мм, вес – 226 гр.

Аппарат получил поддержку спутниковой связи Beidou-6 и Tiantong-7 для SMS, звонков и отправки фотографий. Кроме того, смартфон поддерживает ИИ-функции: есть голосовой помощник, который может выделять тезисы из текста и отвечает на вопросы (только на китайском), а также ИИ-ретушь фото и оптимизация изображений в дополнение к алгоритмам XMAGE. В качестве программной платформы используется HarmonyOS 4.2. Крышка смартфона выполнена из пластика с эко-кожаным покрытием четырех цветов: зеленого, коричневого, белого и черного.

Цены на Huawei Pura 70 Ultra в Китае: 16/512 Gb — $1380, 16 Gb/1 Tb — $1520.