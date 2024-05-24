HP выпустил ноутбуки OmniBook X AI и EliteBook Ultra AI на базе Snapdragon X Elite

Компания HP представила ноутбуки OmniBook X AI и EliteBook Ultra AI, в основе которых лежит новый процессор Snapdragon X Elite от Qualcomm. Новинки получили поддержку Copilot+.

HP OmniBook X AI получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2240×1400 пикселей, 16/32 Gb оперативной памяти, SSD-накопитель до 1 Tb и активное охлаждение. Производитель сообщает, что ноутбук на 17% быстрее MacBook Pro с чипом M3. OmniBook X AI имеет внушительное время автономной работы — 22 часа при просмотре фильмов на Netflix, а время работы в режиме ожидания составляет 20 дней. HP EliteBook Ultra AI имеет характеристики OmniBook X AI, но получил только 16 Gb ОЗУ.

Помимо нового процессора, оба устройства получили поддержку ИИ-функций. Например, есть встроенный онлайн-доступ к чат-боту ChatGPT 3.5 и оптимизация производительности на основе ИИ, аналогичная той, что применяется в NVIDIA DLSS. С помощью приложения Poly Camera Pro можно в реальном времени корректировать изображения с веб-камеры в видеозвонках. Например, есть функция размытия фона, автоматического кадрирования или цветовые фильтры. Поддерживается не только встроенная, но и подключаемые камеры, а также приложения Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Цена HP OmniBook X AI начинается с $1199, а EliteBook Ultra AI – с $1699. Оба ноутбука поступят в продажу 18 июня.