spot_img
25 мая, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныHMD Global выпустил бюджетный смартфон Aura всего за $118

HMD Global выпустил бюджетный смартфон Aura всего за $118

HMD Aura

Компания HMD Global выпустила бюджетный смартфон под названием Aura. Аппарат получил 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600х900 пикселей и частотой обновления 60 Hz. HMD Aura построен на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A1, оснащен 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти, есть поддержка карт microSD.

Основная камера получила сенсор на 13 Мп, также есть вспомогательный VGA-модуль. Фронтальная камера на 5 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. Есть поддержка Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, GPS, и 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели. Устройство работает под управлением ОС Android 13.

HMD Aura доступен в зеленом и темно-фиолетовом цветах корпуса. Смартфон уже поступил в продажу в Австралии по цене $118. Когда он появится на других рынках, пока не сообщается.

Предыдущая статья
iFixit отказывается от дальнейшего партнерства с Samsung
Следующая статья
Проект «Безопасный Интернет» в Нахчыване
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,040ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»