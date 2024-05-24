HMD Global выпустил бюджетный смартфон Aura всего за $118

Компания HMD Global выпустила бюджетный смартфон под названием Aura. Аппарат получил 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600х900 пикселей и частотой обновления 60 Hz. HMD Aura построен на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A1, оснащен 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти, есть поддержка карт microSD.

Основная камера получила сенсор на 13 Мп, также есть вспомогательный VGA-модуль. Фронтальная камера на 5 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. Есть поддержка Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, GPS, и 3,5 мм аудиоразъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели. Устройство работает под управлением ОС Android 13.

HMD Aura доступен в зеленом и темно-фиолетовом цветах корпуса. Смартфон уже поступил в продажу в Австралии по цене $118. Когда он появится на других рынках, пока не сообщается.