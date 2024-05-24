iFixit отказывается от дальнейшего партнерства с Samsung

Два года назад iFixit и Samsung запустили совместную программу ремонта устройств Galaxy. Партнерство официально заканчивается 17 июня этого года. Генеральный директор и соучредитель iFixit Кайл Винс (Kyle Wiens) сообщил, что контракт не будет продлен. «Подход Samsung к ремонтопригодности не соответствует нашей миссии. Samsung, похоже, не заинтересована в массовом ремонте», — заявил Винс. Аналогичные соглашения iFixit с Google, Motorola и HMD остаются в силе.

Разрыв партнерства с Samsung не должен сильно повлиять на клиентов iFixit. Просто теперь iFixit в отношении ремонта устройств компании будет действовать так же, как с iPhone от Apple. iFixit по-прежнему планирует продавать запасные части Samsung в розницу и публиковать руководства по ремонту, но больше не будет напрямую получать оригинальную документацию по ремонту от компании, в результате чего руководства могут стать менее подробными.

Кто стал инициатором расторжения соглашения, не сообщается. Винс называет главными причинами очень высокие цены на ремонтные комплектующие Samsung и высокую сложность ремонта. Например, Samsung всегда поставляла iFixit только аккумуляторы, предварительно приклеенные к экрану смартфона, что вынуждало клиентов платить более $160, даже если требовалось заменить только батарею. По словам Винса, Samsung не поступает так в отношении других партнеров. Для сравнения, аккумуляторы, устанавливаемые iFixit в iPhone и Pixel, обходятся клиентам примерно в $50.

Кроме того, условия соглашения ограничивали iFixit продажей не более семи деталей на одного клиента в течение трехмесячного периода. Также важно, что iFixit просто не смог получить оригинальные детали для новых устройств Samsung. Линейка Galaxy S22 2022 года была последней, для которой iFixit получил детали для ремонта. В декабре 2023 года Samsung добавил S23, Z Flip 5 и Z Fold 5 в программу самостоятельного ремонта, но iFixit из этой программы был исключен.

Несмотря на прекращение партнерства, Samsung не станет нарушать законы о праве на ремонт. Судя по появившимся официальным руководствам по ремонту на сайте компании Encompass, теперь поддержку обязательств производителя по ремонту будет обеспечивать она. Также на сайте Encompass имеется ссылка на скачивание приложения Samsung Self Repair Assistant, которое недоступно ни в Google Play, ни в Galaxy Store.

Samsung отказался комментировать какие-либо детали, за исключением подтверждения того, что SamsungParts.com от Encompass теперь является универсальным центром компании для самостоятельного ремонта. «Мы гордимся работой, которую мы проделали вместе с iFixit. В настоящее время мы не можем комментировать детали партнерства», — говорится в заявлении главы отдела поддержки мобильных клиентов Samsung Марио Ренато Де Кастро (Mario Renato De Castro) изданию The Verge.