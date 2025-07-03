Представлен защищенный бюджетный смартфон Moto G100 Pro с аккумулятором на 6720 мАч

Компания Motorola представила в Китае новую модель бюджетной линейки G – смартфон Moto G100 Pro. Аппарат имеет максимальный уровень защиты от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Кроме того, смартфон получил аккумулятор емкостью 6720 мАч при толщине корпуса в 7,8 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт.

Moto G100 Pro оборудован 6,67-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2712 x 1220 пикселей), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300, объем оперативной памяти может составлять 8 или 12 Gb, емкость постоянной – 256 или 512 Gb. Основная камера двойная, в нее входит датчик на 50 Мп (Sony LYT-600) и широкоугольный модуль на 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп.

Габариты устройства составляют 161,2 x 74,7 x 7,8 мм, а вес — 198 гр. Есть два динамика с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Hello UI от Motorola.

Цены на Moto G100 Pro: 8/256 Gb — $195, 12/256 Gb — $210, 12/512 Gb — $240.