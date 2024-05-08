США запретили Intel и Qualcomm поставлять процессоры Huawei

Китайская компания Huawei Technologies уже не один год находится под сильным давлением со стороны американских властей. В рамках продолжающихся усилий по ограничению технологического влияния Китая, Министерство торговли США полностью аннулировало ранее выданные лицензии Intel и Qualcomm на экспорт полупроводников для Huawei, пишет агентство Reuters. Речь идет про чипы для смартфонов и компьютеров.

Этот шаг был предпринят после выпуска в прошлом месяце первого ноутбука Huawei с поддержкой искусственного интеллекта MateBook X Pro, оснащенного новым процессором Intel Core Ultra 9. Запуск ноутбука вызвал критику со стороны законодателей-республиканцев. Решение Министерства торговли было принято после согласованного давления со стороны республиканцев в Конгрессе, которые призывали администрацию Байдена принять более жесткие меры против Huawei.

«Это укрепит национальную безопасность США, защитит американскую изобретательность и урежет возможности коммунистического Китая продвигать свои технологии», — заявила в своем заявлении конгрессмен-республиканец Элиз Стефаник.

Решение наносит серьезный удар по возможностям Huawei в производстве продвинутых ноутбуков, а также может нанести ущерб американским поставщикам, которые ведут бизнес с компанией. Но эксперты полагают, что Huawei так или иначе справится с данной проблемой.

Если говорить насчет поставок Qualcomm, то Huawei может обойтись без них, поскольку китайская компания развивает фирменную линейку Kirin. Например, новые флагманы серии Pura 70 вышли на базе этого процессора. В Qualcomm заявили, что их бизнес с Huawei уже почти сошел на нет. Американская компания могла поставлять в Китай только чипы с поддержкой 4G. Новые запреты не скажутся на продажах.