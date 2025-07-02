Honor Magic V5 — самый тонкий складной смартфон в мире

Компания Honor сегодня в Китае представила Magic V5, который стал самым тонким складным смартфоном в мире. Производитель отмечает, что использовал композитные материалы на основе аэрокосмического волокна. По части технических характеристик смартфон тоже на высоте в своем классе. Учитывая стандарты защиты, он также прочный и надежный.

В версии белого цвета толщина устройства составляет всего 8,8 мм в сложенном и 4,1 мм в разложенном состоянии. Остальные цветовые варианты — 9 и 4,2 мм соответственно. Для сравнения, толщина OPPO Find X5 составляет 8,9 мм, а Vivo Fold X5 — 9,2 мм. Стоит учитывать, что толщина корпуса приводится без учета модуля с камерами, который у современного смартфона обычно заметно выпирает над поверхностью задней панели устройства.

Несмотря на компактные габариты, Honor Magic V5 получил усиленный шарнир, выдерживающий нагрузку до 2300 Мпа. Смартфон оснащен двумя OLED-экранами LTPO с адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и ШИМ-регулировкой 4320 Hz. Характеристики внутреннего экрана: диагональ 7,95 дюйма, разрешение 2352 × 2172 пикселей, максимальная яркость 1300 нит и охват 100% DCI-P3. Внешний экран имеет диагональ 6,43 дюйма, разрешение 2376 × 1060 пикселей, соотношение сторон 20:9, максимальную яркость 1800 нит, охват 100% DCI-P3 и защитное стекло King Kong giant rhino glass.

Honor Magic V5 построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Объем оперативной памяти может быть 12 или 16 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В блок основной камеры входят 50 Мп датчик (1/1.56″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2.0, ЭФР 13 мм) и перископ на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/1,95″, f/2.5, ЭФР 70 мм, оптический зум 3х, цифровой зум 100х, OIS). Также есть датчик цветовой температуры. В оба экрана встроены фронтальные камеры по 20 Мп (f/2.2). Все камеры могут записывать видео в 4K.

Емкость аккумулятора зависит от конфигурации: 6100 мАч (в модели на 1 Tb), 5820 мАч (в остальных). Поддерживается 66-Вт проводная и 50-Вт беспроводная зарядки. Смартфон также оснащен функцией обратной беспроводной зарядки. Также Honor Magic V5 получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики и защиту от пыли и воды по стандартам IP58 и IP59. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Габариты и вес белой версии: 156,8 х 74,3 х 8,8 мм (в сложенном виде), 156,8 х 145,9 х 4,1 мм (в разложенном), 217 гр. Остальные варианты: 156,8 х 74,3 х 9,0 мм (в сложенном виде), 156,8 х 145,9 х 4,2 мм (в разложенном), 222 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0.1.

Цены на Honor Magic V5 в Китае: 12/256 Gb — $1255, 16/512 Gb — $1395, 16 Gb/1 Tb — $1535. Цветовая палитра включает белый, золотой, черный и оранжевый варианты. Продажи в Китае начнутся с 4 июля. До конца года ожидается премьера устройства на международном рынке.