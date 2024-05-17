Fujifilm X-T50: беззеркальная камера с выделенным диском симуляции пленки

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру X-T50. Новинка сохранила все ключевые особенности предшественниц X-T30 и X-T30 II, включая небольшой вес и удобное ручное управление. Весит Fujifilm X-T50 всего 438 гр. (с аккумулятором и картой-памяти). Визуально камера напоминает X-T30 II.

Новая камера оснащена 40,2-мегапиксельной матрицей X-Trans CMOS 5 HR, которую ранее можно было встретить в таких моделях как Fujifilm X-H2 или X-T5. Fujifilm X-T50 получила возможность записи видео в 6.2К 30 к/сек с автофокусировкой, усиленной искусственным интеллектом, а также выделенный диск симуляции пленки.

Режим симуляции пленки под названием REALA ACE, дополняет 19 других режимов, таких как Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome и другие. Эти режимы воспроизводят внешний вид и ощущения от традиционных пленок Fujifilm. Также доступен режим эффекта зерна для имитации внешнего вида старых пленочных фотографий с органичной текстурой, особенно заметной при печати. Есть эффекты Color Chrome и Color Chrome Blue для углубления цвета, тонального отклика и градации с более высокой насыщенностью цветов.

Камера получила самый современный процессор X-Processor 5, а источником питания служит аккумулятор NP-W126S емкостью 1200 мАч, что достаточно мало с учетом наличия сенсора с более высоким разрешением и улучшенных возможностей в плане съемки видео.

Одним из недостатков X-T30 было отсутствие встроенной стабилизации изображения. Fujifilm X-T50 оснащена встроенной 5-осевой матричной стабилизацией изображения (система IBIS) с максимальной стабилизацией 7 ступеней. Это делает камеру намного более подходящей для использования во время путешествий или ведения уличной съемки. Электронный затвор может достигать сверхкороткой выдержки до 1/180 000 сек. С его использованием камера может вести серийную съемку со скоростью до 13 к/сек.

Вместе с новой камерой, компания выпустила компактный легкий зум-объектив Fujinon XF 16-50mm F/2.8-4.8 R LM WR весом в 240 гр. и имеющий погодоустойчивую конструкцию. Главная особенность объектива — система внутреннего зуммирования, то есть оптика не изменяется в размерах вне зависимости от выбранного фокусного расстояния. Отдельно купить объектив можно за $700, поэтому более выгодно приобретать его в комплекте с камерой. Цена Fujifilm X-T50 составляет $1400, а в комплекте с объективом — $1800.