TikTok тестирует загрузку 60-минутных видео

Видеосервис TikTok тестирует функцию загрузки роликов продолжительностью до 1 часа с поддержкой перемотки до нужного момента. В настоящее время нововведение доступно ограниченному числу пользователей платформы. Компания заявила, что не планирует в ближайшее время сделать функцию широкодоступной.

На запуске TikTok позволял загружать только 15-секундные видео. За последние несколько лет лимит продолжительности загружаемых видео увеличился, несмотря на то, что популярность сервис приобрел именно благодаря коротким роликам. В настоящее время пользователи могут выкладывать видео только продолжительностью до 10 минут.

Издание TechCrunch отмечает, что с часовым лимитом TikTok станет полноценным конкурентом YouTube. Возможно, сервис планирует переманить авторов с этой площадки. В 2022 году на фоне соперничества с YouTube соцсеть начала тестировать горизонтальный полноэкранный режим.

Кроме того, стриминговые сервисы смогут размещать в соцсети полные эпизоды своих шоу.