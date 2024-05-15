В Баку прошла конференция «Canon Inspiration Days»

8 мая в Баку в отеле Fairmount прошла конференция «Canon Inspiration Days», посвященная будущему цифровой трансформации. Мероприятие, в котором приняли существующие и потенциальные заказчики корпоративных решений компании Canon, затронуло такие темы, как безопасность данных, цифровая трансформация и устойчивое развитие. Эксперты компании предоставили прекрасную возможность познакомиться с передовыми технологиями и решениями Canon.

Гостей конференции приветствовал представитель Canon CEE GmbH в Азербайджане Валех Магеррамов, который рассказал о программе мероприятия и представил основных докладчиков.

Затем слово перешло к специалисту по внедрению решений Canon DP&S (Digital Printing & Solutions) Андрею Иванову, затронувшему тему информационной безопасности. «В современном мире, управляемом данными, информационная безопасность имеет решающее значение, поэтому задача Canon заключается не только в создании интегрированные решения для цифровой трансформации компаний, но и в обеспечении защиты от возможных киберугроз — от безопасного управления печатью документов до эффективного управления документооборотом и функциями информационной безопасности», — отметил Андрей Иванов. Выступавший рассказал о том, что компания применяет комплексный подход к обеспечению безопасности в своих решениях, гарантируя защиту всех сервисов печати, закладывая эти принципы еще на стадии создания и производства своих устройств. Также компания использует инструменты сетевой безопасности и шифрование, поддерживает принципы Zero Trust, а продукты Canon включают встроенный антивирус и даже SIEM. Это касается как облачных решений, например, uniFLOW Online, так и решений On-Premise, устанавливаемых в контур заказчика. Кроме того, облачные решения Canon отмечены сертификатом Федеральной программы США по управлению рисками и авторизацией FedRAMP, который подтверждает высочайший уровень безопасности этих продуктов и позволяет использовать их в государственных структурах.

Продолжил знакомство с решениями компании специалист офиса планирования, маркетинга и инноваций Canon DP&S Дмитрий Наславский, который обстоятельно рассказал о таких решениях вендора, как uniFLOW, Scan2x и Therefore, ставшими особенно востребованными в процессе перехода к гибридной форме работы. «Canon предлагает не просто самый полный портфель в отрасли, который обеспечит потенциал для роста вашей компании. Цифровые инструменты, которые наша компания предоставляет в эпоху гибридной работы способствуют максимальному расширению сфер бизнеса, обеспечивая будущий рост», — подчеркнул Дмитрий Наславский. Также было отмечено, что компания ведет активную работу по расширению функций искусственного интеллекта в своих продуктах, что позволяет не только упростить процессы автоматизированного переноса информации с бумажных носителей в электронный формат, но и вывести вопросы аналитики получаемых данных на принципиально новый уровень. В заключение своей презентации эксперт компании рассказал о возможностях программы «workshop-in-a-box», с помощью которой партнеры и заказчики могут развивать свои навыки посредством практических семинаров и вебинаров с сертифицированными инструкторами Canon.

Завершил сессию, посвященную решениям компании Валех Магеррамов, чье выступление было посвящено стратегии устойчивого развития и ESG-повестке, которым в Canon уделяют немаловажное значение. «Компания Canon придерживается этой стратегии в составе своей корпоративной философии еще с 1988 года, стараясь не только выполнять обязанности перед заказчиками и партнерами, но также с целыми странами, сообществами, природой и глобальной окружающей средой. И мы хотим призвать компании из Азербайджана присоединиться к нам и внести изменения, чтобы обеспечить более светлое и устойчивое будущее», — отметил Валех Магеррамов. Также выступавший отметил, что компания была отмечена наградой EcoVadis Gold за экологические инициативы. Так что выбор продуктов и решений Canon в целях повышения устойчивости — это отличный способ для азербайджанских компаний стать еще более успешными.

После небольшого перерыва официальная часть конференции «Canon Inspiration Days» продолжилась импровизированными турами по «островкам», на которых детально были рассмотрены темы производительности рабочего пространства и совместной работы, соответствия требованиям обеспечения безопасности данных, а также деятельности компании Canon в Азербайджане. В рамках этих воркшопов гости конференции смогли получить более развернутую информацию обо всех затронутых темах и увидеть, как работают решения Canon в реальных условиях. А завершилось мероприятие в неформальной обстановке за обедом в ресторане гостиницы.