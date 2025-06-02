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3 июня, 2025
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На Twitch появятся перемотка прямых эфиров и вертикальные трансляции

Twitch

На мероприятии TwitchCon Rotterdam было объявлено, что стриминговый сервис Twitch в ближайшее время получит ряд полезных обновлений.

На платформе появятся следующие нововведения:

  • Вертикальный формат трансляций, оптимизированный для просмотра на смартфонах;
  • Возможность запускать трансляции сразу в двух форматах — вертикальном и горизонтальном;
  • Функция перемотки прямых эфиров — зрители смогут вернуться назад во время трансляции, если пропустили важный для них момент или захотят пересмотреть какой-либо фрагмент.

Тестирование вертикальных трансляций на ограниченном числе каналов начнется уже этим летом, до конца года эту возможность предоставят большему количеству стримеров. Функция перемотки эфиров также появится летом, но сначала воспользоваться ей сможет небольшое число зрителей.

Кроме того, было объявлено о расширении бета-тестирования «стриминга в 2K», то есть возможность вести трансляции в разрешении 1440p. Доступ к опции могут получить все партнеры и участники программы компаньонов.

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