Чат-бота Grok интегрируют в Telegram этим летом

Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска, благодаря чему в мессенджере Telegram появится полная интеграция чат-бота Grok. В рамках соглашения, которое рассчитано на один год, Telegram получит 300 млн. долларов наличными и акционерный капитал, а также 50% выручки от подписок xAI через Telegram.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бота Grok от xAI до более чем одного миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров.

Основные функции, которые появятся в мессенджере с внедрением Grok:

Запрос к ИИ можно будет делать прямо в поиске Telegram;

С помощью ИИ можно сделать краткую сводку длинного поста, сообщения или файла;

Генерация текстов по запросу;

Генерация стикеров прямо в диалоге;

Фактчекинг данных;

Модерация чатов с помощью Grok.

В то же самое время, Илон Маск прокомментировал заявление Павла Дурова о том, что стартап xAI и Telegram заключили партнерство. Он написал, что «соглашение не было подписано» и не уточнил, на какой стадии находятся переговоры. В ответ на сообщение Маска, Дуров подтвердил, что соглашение действительно еще не подписано, отметив, что «в принципе достигнуто согласие, но формальности еще не улажены».