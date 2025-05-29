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30 мая, 2025
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Чат-бота Grok интегрируют в Telegram этим летом

Grok Telegram

Павел Дуров объявил о партнерстве с компанией xAI Илона Маска, благодаря чему в мессенджере Telegram появится полная интеграция чат-бота Grok. В рамках соглашения, которое рассчитано на один год, Telegram получит 300 млн. долларов наличными и акционерный капитал, а также 50% выручки от подписок xAI через Telegram.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бота Grok от xAI до более чем одного миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Дуров.

Основные функции, которые появятся в мессенджере с внедрением Grok:

  • Запрос к ИИ можно будет делать прямо в поиске Telegram;
  • С помощью ИИ можно сделать краткую сводку длинного поста, сообщения или файла;
  • Генерация текстов по запросу;
  • Генерация стикеров прямо в диалоге;
  • Фактчекинг данных;
  • Модерация чатов с помощью Grok.

В то же самое время, Илон Маск прокомментировал заявление Павла Дурова о том, что стартап xAI и Telegram заключили партнерство. Он написал, что «соглашение не было подписано» и не уточнил, на какой стадии находятся переговоры. В ответ на сообщение Маска, Дуров подтвердил, что соглашение действительно еще не подписано, отметив, что «в принципе достигнуто согласие, но формальности еще не улажены».

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