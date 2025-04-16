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16 апреля, 2025
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OpenAI разрабатывает собственную социальную сеть

OpenAI

Компания OpenAI занимается разработкой собственной социальной сети, об этом пишет The Verge, ссылаясь на свои источники. Ожидается, что соцсеть будет похожей на X, принадлежащей Илону Маску.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, но уже тестируется внутри компании. Есть внутренний прототип — в нем лента и встроенная функция генерации изображений.

Ка утверждает источник, Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, лично просил частных экспертов дать обратную связь о проекте. Пока неясно, будет ли новая соцсеть запущена в качестве отдельного приложения, или же ее интегрируют в ChatGPT. Официальных комментариев представители компании не дают.

Собственная соцсеть может дать OpenAI уникальный массив данных, обновляющихся в реальном времени, для обучения своих ИИ-моделей.

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