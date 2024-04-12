ZTE Axon 60 Ultra – мощный флагман со спутниковой связью и защитой IP68

Компания ZTE представила в Китае флагманский смартфон Axon 60 Ultra. Главная особенность новинки – это поддержка сразу двух систем спутниковой связи: Tiantong для звонков и обмена сообщениями в реальном времени и Beidou для связи с экстренными службами. Кроме того, аппарат получил навигационный чип собственной разработки компании, позволивший улучшить точность позиционирования.

Смартфон оснащен плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (452 ppi) и частотой обновления 120 Hz (ШИМ 2160 Hz). В его основе лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, который работает в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR5X (12 Gb) и накопителем UFS 4.0 (256/512 Gb).

В двойную основную камеру входят 50 Мп датчик (OIS), а также сверхширокоугольный модуль на 50 Мп с автофокусом. Разрешение фронтальной камерой составляет 32 Мп. Смартфон получил кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой 80 Вт. Аппарат поддерживает 5G-Advanced — новую высокоскоростную сеть 5G от China Mobile, предлагающую скорость нисходящего канала до 10 Гбит/с и восходящего канала до 1 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, чип NFC, GPS, стереодинамики и ИК-порт. Устройство также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон выполнен в стеклянно-металлическом корпусе, единственная доступная расцветка — темно-серая. Операционная система — Android 14.

Дата начала продаж и цена ZTE Axon 60 Ultra станут известны позже.