Вышла первая бета-версия Android 15

Компания Google выпустила первую бета-версию Android 15. Это первый выпуск операционной системы, предназначенный для рядовых пользователей, после двух предварительных релизов для разработчиков.
Основные нововведения:
- Приложения, написанные для Android 15, по умолчанию имеют полупрозрачные строки навигации и состояния;
- Предусмотрена поддержка архивирования и разархивирования приложений на уровне ОС, поэтому сторонние магазины приложений могут воспользоваться этой функцией;
- Опция для соединения по сотовой сети работает только с шифрованием, связь может пропадать в некоторых местах;
- Можно включить случайный MAC-адрес и запретить передачу названия устройства;
- Обеспечивается лучшая поддержка дисплеев Брайля;
- Возможность выбрать приложение для хранения банковских и скидочных карт по умолчанию;
- Обновленная анимация предиктивного жеста «Назад» внутри приложений;
- Системный компонент NFC выведен в отдельный модуль Project Mainline, который можно будет обновлять через Google Play.
Бета-версия Android 15 уже доступна для устройств серий Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet.