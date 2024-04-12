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12 апреля, 2024
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Вышла первая бета-версия Android 15

Android 15

Компания Google выпустила первую бета-версию Android 15. Это первый выпуск операционной системы, предназначенный для рядовых пользователей, после двух предварительных релизов для разработчиков.

Основные нововведения:

  • Приложения, написанные для Android 15, по умолчанию имеют полупрозрачные строки навигации и состояния;
  • Предусмотрена поддержка архивирования и разархивирования приложений на уровне ОС, поэтому сторонние магазины приложений могут воспользоваться этой функцией;
  • Опция для соединения по сотовой сети работает только с шифрованием, связь может пропадать в некоторых местах;
  • Можно включить случайный MAC-адрес и запретить передачу названия устройства;
  • Обеспечивается лучшая поддержка дисплеев Брайля;
  • Возможность выбрать приложение для хранения банковских и скидочных карт по умолчанию;
  • Обновленная анимация предиктивного жеста «Назад» внутри приложений;
  • Системный компонент NFC выведен в отдельный модуль Project Mainline, который можно будет обновлять через Google Play.

Бета-версия Android 15 уже доступна для устройств серий Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet.

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