Вышла первая бета-версия Android 15

Компания Google выпустила первую бета-версию Android 15. Это первый выпуск операционной системы, предназначенный для рядовых пользователей, после двух предварительных релизов для разработчиков.

Основные нововведения:

Приложения, написанные для Android 15, по умолчанию имеют полупрозрачные строки навигации и состояния;

Предусмотрена поддержка архивирования и разархивирования приложений на уровне ОС, поэтому сторонние магазины приложений могут воспользоваться этой функцией;

Опция для соединения по сотовой сети работает только с шифрованием, связь может пропадать в некоторых местах;

Можно включить случайный MAC-адрес и запретить передачу названия устройства;

Обеспечивается лучшая поддержка дисплеев Брайля;

Возможность выбрать приложение для хранения банковских и скидочных карт по умолчанию;

Обновленная анимация предиктивного жеста «Назад» внутри приложений;

Системный компонент NFC выведен в отдельный модуль Project Mainline, который можно будет обновлять через Google Play.

Бета-версия Android 15 уже доступна для устройств серий Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet.