Представлен фитнес-браслет Huawei Band 9

Компания Huawei представила в Китае фитнес-браслет Band 9. Гаджет был впервые запущен в Малайзии в прошлом месяце. По характеристикам Band 9 мало отличается от прошлой модели Band 8. Новая версия имеет сильный дизайн и набор профессиональных функций отслеживания здоровья.

Huawei Band 9 выполнен в прямоугольном корпусе с закругленным дисплеем и кнопкой на торце для вызова меню. Браслет весит всего 14 гр, а толщина составляет 8,99 мм. Устройство оснащено 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368 × 194 пикселей и защитным 2,5D-стеклом, есть поддержка режима Always-On Display. Предусмотрена защита от воды (5 АТМ).

Максимальное время автономной работы составляет 14 дней при обычном использовании и 9 дней при активном. 45-минутная зарядка полностью восполняет заряд аккумулятора. Браслет предлагает более 100 спортивных режимов и опции для мониторинга здоровья: функции TruSleep 4.0 для подробного анализа сна, датчик PPG для мониторинга здоровья сердца и TruRelax для управления стрессом. С помощью Bluetooth 5.3 браслет легко подключается к смартфонам как на Android начиная с версии 9.0, так и на iOS с версией 11 и выше.

Предлагается пять цветовых вариантов корпуса: Electric Blue, Light Pink, Lemon Yellow, Sand White и Stellar Black). Есть разные виды ремешков: мягкий из фторэластомера для любителей классики и плетеный нейлон для тех, кто стремится выделиться.

Huawei Band 9 уже доступен в Китае по цене $38. Вероятно, фитнес-браслет выйдет и на глобальный рынок, но с более высокой ценой.