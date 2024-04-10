В TikTok появится сервис для обмена фотографиями

В ближайшем будущем сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok расширит свой функционал – появится возможность обмена фотографиями. Представители TikTok сообщили изданию TechCrunch, что компания «исследует способы предоставления сообществу своих пользователей возможности создавать и делиться своим творчеством, в том числе постами с фото и текстом, в специальном пространстве, подходящем для этих форматов».

На первоначальном этапе сервис под рабочим названием TikTok Notes, скорее всего, будет наполнен фотопостами, которыми пользователи приложения уже ранее делились. Ожидается, что сервис TikTok Notes составит конкуренцию Instagram.

Информация о том, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, разрабатывает новую соцсеть, появилась в марте этого года. Тогда портал TheSpAndroid обнаружил внутри TikTok код, свидетельствующий о том, что на базе приложения разрабатывается сервис под рабочим названием TikTok Photos (TikTok Notes). Сейчас проект приближается к официальному запуску. Одной из его особенностей станет интеграция с основным сервисом, что позволит синхронизировать общедоступные фотографии и укрепить тем самым позиции нового приложения с самого начала.

Новый сервис также должен получить инструмент, который позволит скрыть нежелательные аккаунты и блокировать поступающие от них сообщения. Кроме того, уже на протяжении нескольких дней пользователи TikTok получают всплывающие уведомления с приглашением опробовать уникальные возможности TikTok Notes, что говорит о непосредственном приближении запуска сервиса.

Ожидается, что сервис может быть официально запущен в ближайшем будущем.