Google представил ИИ-помощника программиста — Gemini Code Assist

Компания Google на мероприятии Cloud Next представила ИИ-систему Gemini Code Assist для помощи в написании программного кода с функцией завершения строк. У Google уже был подобный инструмент под названием Duet AI, сервис стал общедоступным в конце 2023 года. Он был переименован в Code Assist и значительно обновлен, а в его основе вместо Codey теперь лежит современная модель Gemini.

Code Assist является прямым конкурентом Copilot Enterprise от GitHub. Он будет доступен в виде плагинов для популярных редакторов кода, таких как VS Code и JetBrains. Code Assist получил поддержку Gemini 1.5 Pro с огромным контекстным окном в миллион токенов. Это позволяет системе предлагать свои варианты кода с более высокой точностью, а также анализировать и изменять его крупные фрагменты.

Как и GitHub Enterprise, Code Assist можно кастомизировать под внутреннюю кодовую базу компании, что тоже способствует улучшению качества подсказок. Пока что эта функция находится в предварительной версии. Кроме того, Code Assist поддерживает код в различных репозиториях, например, GitLab, GitHub и BitBucket, а также проекты, распределенные по нескольким платформам.

В ходе мероприятия Google представила CodeGemma — открытую модель семейства Gemma, настроенную для генерации и редактирования кода. CodeGemma доступна на облачной платформе Vertex AI.

Компания также анонсировала службу Gemini Cloud Assist, которая поможет «облачным подразделениям разрабатывать, эксплуатировать и оптимизировать приложения на протяжении их жизненного цикла». Инструмент позволяет генерировать конфигурации архитектуры, адаптированные к потребностям компании, диагностировать проблемы и выявлять их причины, а также оптимизировать использование компанией облачных ресурсов для снижения затрат или повышения производительности. Cloud Assist будет доступен в интерфейсе чата или в формате функций, встроенных в другие продукты Google Cloud.