DJI представил стабилизаторы RS 4 и RS 4 Pro для профессионалов

Компания DJI выпустила два новых стабилизатора для камер: базовую модель RS 4 и Pro-версию. Устройства ориентированы на профессиональную съемку и получили ряд улучшений по сравнению со своими предшественниками.

Стабилизатор DJI RS 4 весит 1,4 кг и рассчитан на камеры весом до 3 кг, как и его предшественник RS 3. Модель получила модернизированный механизм блокировки осей для повышенной устойчивости при вертикальной съемке, новый переключатель режима масштабирования и стабилизации, а также дополнительные 8,5 мм по оси наклона, благодаря чему увеличилось пространство для размещения аксессуаров камеры.

DJI RS 4 оснащен сенсорным OLED-экраном с функцией автоматической блокировки, которая предотвращает изменение настроек при случайном касании и способствует экономии заряда батареи. Со стандартной быстросъемной ручкой BG21 от одного заряда устройство может работать до 12 часов. Можно установить новую рукоятку BG70 с аккумулятором за $149, которого хватит на 29,5 часов. Также производитель отмечает удаленное управление по Bluetooth, точную регулировку оси наклона и поддержку различных режимов съемки, включая панорамный и FPV.

Стабилизатор DJI RS 4 Pro подойдет профессионалам, которые работают с крупными камерами. Он весит 1,6 кг и может работать с камерами массой до 4,5 кг. От предшественника RS 3 Pro его отличают лидарная установка с 76 800 точками дальности (было 43 200) и увеличенная до 20 м дистанция фокусировки (было 7 м). Стабилизатор получил два двигателя для фокусировки и масштабирования, управляемые соответственно передним диском и джойстиком.

Стал доступен новый режим Car Mount, обеспечивающий стабилизацию при съемке на движущемся автомобиле. Pro-версия также предлагает блокировку осей и сенсорного OLED-дисплея, а крутящий момент приводов был увеличен на 20%. Стабилизатор комплектуется аккумуляторной рукояткой BG30 с ресурсом на 12 часов автономной работы, поддерживается и более емкая RS BG70.

Новые стабилизаторы DJI RS 4 и RS 4 Pro уже поступили в продажу в США за $549 и $869 соответственно. Доступны также расширенные наборы, включающие систему фокусировки Focus Pro и зубчатую ленту Focus Gear. Цены комплекта: $719 за DJI RS 4 и $1099 за DJI RS 4 Pro.