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Предприниматели смогут передавать право подписи через SİMA İmza онлайн на неограниченный срок

AzInTelecom

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут предоставлять другим лицам право подписи на неограниченный срок через раздел Kabinetim на сайте sima.az. Новая функция позволяет предпринимателям в полностью цифровом формате предоставлять уполномоченным лицам право на проведение от их имени налоговых, таможенных, банковских и других бизнес-операций.

Для предоставления полномочий достаточно ввести FIN-код соответствующего лица в разделе Kabinetim и предоставить ему соответствующую роль. При этом уполномоченным лицом не обязательно должен быть сотрудник предприятия: право подписи можно делегировать как своим сотрудникам, так и другим лицам. Главное условие — наличие у уполномоченного лица бизнес-сертификата SİMA, оформленного на ИНН соответствующего предприятия.

Предоставленные полномочия сохраняют свою силу до момента их отзыва предпринимателем.

Бизнес-сертификат электронной подписи SİMA можно получить онлайн через мобильное приложение SİMA İmza. Пользователи, впервые оформляющие электронную подпись, могут воспользоваться промокодом 6AYPULSUZ и пользоваться подписью бесплатно в течение первых шести месяцев.

О SİMA İmza

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная ООО AzInTelecom, входящим в AZCON Holding. SİMA İmza предоставляет пользователям удобный и безопасный доступ к широкому спектру государственных и частных услуг. При оформлении бизнес подписи отсутствуют скрытые и дополнительные платежи, за исключением абонентской платы.

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