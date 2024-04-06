Наряду с технологическими инновациями Azercell уделяет особое внимание социальной ответственности

В качестве одного из крупнейших налогоплательщиков страны в 2023 году Azercell выплатил в государственный бюджет 167 миллионов манатов, доведя эту сумму за 27 лет своей деятельности до 2,4 миллиарда манатов. Также оператор внес 94 миллиона долларов США в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана, а за период с 1996 по 2023 гг. — 1,9 миллиарда долларов США.

«Azercell Telecom», основной целью проектов социальной направленности которого является преодоление препятствий на пути к созданию новых возможностей, в 2023 году служил общему развитию и интересам общества в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). На реализованные в прошлом году проекты в области КСО было потрачено 30,2 миллиона долларов США. За 27 лет эта сумма составила 52,5 миллиона долларов США.

В 2023 году Azercell совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана запустил масштабные социальные проекты. Кампания «Девушкам белое к лицу», призывающая девушек развиваться, быть сильными и заниматься спортом, вызвала большой резонанс в обществе, широко обсуждалась известными и социально активными лицами на телевидении, а также в социальных сетях. Отвечая на призыв кампании, 1000 девушек присоединились к тренировкам по дзюдо. Отметим, что масштабный проект «Девушкам белое к лицу» завоевал Гран-при 2023 года на международном фестивале «Ad Black Sea» и был выбран лауреатом в 6 номинациях. Кроме того, социальная кампания была удостоена Гран-при на крупнейшем коммуникационном фестивале Центральной Азии «Red Jolbors», где завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Кампания «Обещаю!» была посвящена борьбе с буллингом, в рамках которой в школах были организованы образовательные мероприятия, направленные на повышение сознательности, предотвращение насилия и психологической травли в среде подростков как при личном общении, так и в цифровом пространстве.

Помимо развития инновационных тенденций и услуг в нашей стране, Azercell также продолжал продвигать культуру чтения и азербайджанскую литературу на мировой арене. В специальной серии контента проекта «Аудиокнига», посвященной 100-летию Гейдара Алиева, в форматах аудиокниг, электронных книг и аудиоспектаклей были собраны любимые произведения общенационального лидера. Лидирующий мобильный оператор страны обеспечил воспроизведение более 50 изданий выдающихся писателей и поэтов Азербайджана на турецком, английском, французском и русском языках.

Одной из мер, предпринятых Azercell в рамках стратегии КСО в направлении улучшения социального развития общества и благополучия отдельных социальных групп посредством современных технологических решений, стало обновление «Портала об аутизме», адаптация и расширение до современных стандартов его технических и функциональных возможностей, а также обогащение контентной и образовательной базы.

В 2023 году Azercell совместно со своими партнерами провел «Неделю защиты прав детей» по случаю 1 июня — Международного Дня Защиты Детей. Проект, который до этого момента не практиковался в Азербайджане, был реализован в совершенно новом формате. Программа, предусматривавшая проведение различных мероприятий для детей из наиболее уязвимых групп (проживающих в условиях социальной изоляции и зонах лишения свободы для несовершеннолетних, а также детей, подвергшихся насилию), охватила не один день, а целую неделю.

В отчетном году службами «Детская горячая линия Азербайджана», поддерживаемой Azercell с 2010 года, и «Женская горячая линия», созданной по инициативе и при поддержке мобильного оператора в 2022 году, было рассмотрено более 8500 обращений.

В прошлом году компания «Azercell Telecom» продолжила продвижение проекта «Безопасный Интернет», нацеленного на детей и реализуемого на основе программы международной школы безопасности.

В 2023 году при поддержке лидирующего мобильного оператора состоялся турнир «Детский паралимпийский кубок», имеющий большое значение в процессах интеграции в общество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и повышения их интереса к спорту.

При поддержке компании Azercell, которая создает возможности для развития молодежи в различных областях, наши юные робототехники впервые в истории Азербайджана вышли в финал и были удостоены награды на Чемпионате мира FRC (First Robotic Competition), проходившего в рамках международного конкурса NASA.

При поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, школьники, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике, достойно представляя нашу страну, неоднократно добивались успеха на престижных конкурсах знаний. В прошлом году они завоевали 9 медалей, в числе которых 1 золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых. В торжественной обстановке были награждены также победители конкурса «Azercell CUP».

В рамках сотрудничества компаний Azercell и Türk Telekom был объявлен конкурс на профессиональное развитие молодых людей, специализирующихся в области кибербезопасности. При поддержке Azercell 10 молодых азербайджанских специалистов приняли участие в лагере кибербезопасности «Cyber Security Camp», проходящем ежегодно в Турции.

При поддержке Azercell был объявлен победитель проекта «Her Improvement», направленного на повышение знаний девушек в области технологий и бизнеса, а также на развитие ими стартап-идей. Кроме того, воспитанники «Детских Деревень SOS Азербайджан» продолжили свою деятельность в рамках проекта «YouthCan!».

В отчетном году при спонсорской поддержке ООО «Azercell Telecom» в Азербайджане был проведен ряд престижных мероприятий, нацеленных как на поддержку бизнеса, так и на поощрение полезных для общества инициатив:

Компания выступила эксклюзивным партнером «Бакинского Марафона — 2023» ;

; Участие в «SHE Baku Congress» позволило организовать место встречи для женщин-лидеров страны;

позволило организовать место встречи для женщин-лидеров страны; Azercell выступил в качестве генерального спонсора международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023 — престижного мероприятия, впервые организованного в Азербайджане;

— престижного мероприятия, впервые организованного в Азербайджане; Была оказана поддержка «I Бакинской конференции по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию» ;

; Компанией был внесен вклад в проведение 3-й Азербайджанской Международной Выставки «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха — Rebuild Karabakh» ;

; Оператор поддержал проведение конференции TEDx в Баку, в рамках которой с 1984 года обсуждаются наиболее выдающиеся научно-технические достижения;

в Баку, в рамках которой с 1984 года обсуждаются наиболее выдающиеся научно-технические достижения; Azercell выступил спонсором 9-й Бакинской Международной Книжной Выставки, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, где представил собственную цифровую библиотеку в мобильных приложениях «Litres» и «Bookmate», официальным партнером которых компания является, предлагая их на локальном рынке со скидками.

В 2023 году компания «Azercell Telecom» стала членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН). Мобильный оператор будет способствовать принятию и реализации Целей устойчивого развития, а также политики корпоративной социальной ответственности. В рамках стратегического партнерства с GSMA компания также присоединилась к Целевой группе по борьбе с изменением климата. Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell продолжит работу над приближением мобильной индустрии к достижению нулевых выбросов углекислого газа.