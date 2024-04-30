«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошеннической схеме по «заработку» на криптовалюте TON в Telegram в Азербайджане

Всего за 2023 год решения компании предотвратили более 10 тысяч попыток перехода пользователей в Азербайджане на фальшивые ресурсы по теме криптовалют.

Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили актуальную схему, в которой людям якобы предлагают заработать на криптовалюте Toncoin (TON) через Telegram. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить в специальный чат в мессенджере своих знакомых и получать за это комиссию. Однако на деле человек лишь рискует потерять деньги.

Этап 1: активация сервиса. Чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции — на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами. Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелёк — через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька. Далее требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести её на свой криптокошелёк. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты (онлайн-платформы, позволяющие пользователям торговать между собой криптовалютой напрямую), криптообменники или официальный бот в Telegram. После этого нужно активировать тот самый отдельный Telegram-бот для заработка, выбрав один из платных тарифов-«ускорителей»: их стоимость варьируется от 5 до 500 TON. Создатели пирамиды уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать». Таким образом пользователи рискуют потерять более 500 TON, если выберут самый дорогой тариф.

Этап 2: начало «заработка». На этом этапе пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео — презентацию сервиса и инструкцию по активации, а также реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота для «заработка». Отдельно злоумышленники настаивают, чтобы криптоинвестор, прежде чем добавлять в группу нового человека, предварительно звонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. Вероятно, они рассчитывают, что это вызовет больше доверия. Чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, активировать бот и инвестировать в криптовалюту должны якобы минимум пять человек. Злоумышленники призывают звать как можно больше знакомых, а также следить за их активностью.

По уверениям организаторов, заработок будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, не увидит.

«Пользователи могут столкнуться с онлайн-мошенничеством в разных сервисах, в том числе в популярных мессенджерах – WhatsApp и Telegram. Схема нацелена на тех, кто хочет заработать на криптовалюте, при этом у большинства пользователей отсутствует опыт работы с ней, и они находятся в группе риска. Например, в этой схеме жертв запутывает большое количество действий, и мало кто задумывается, зачем переводить деньги из официального бота в сторонний. Важно критически относиться к щедрым предложениям в сети, даже если их вам рекомендуют друзья или родственники», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: