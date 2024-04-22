TCL выпустил линейку 4K-телевизоров T7K с экраном Mini LED и частотой 144 Hz

Компания TCL представила в Китае серию телевизоров T7K. Новинки предлагают высокую частоту обновления и яркость экранов, а также мощную акустику. В линейку вошли четыре модели с диагональю экрана 55, 75, 85 и 98 дюймов. Все телевизоры предлагают разрешение 4К, частоту обновления 144 Hz и подсветку Mini LED. Заявлено до 960 зон затемнения, пиковая яркость до 1600 нит, охват 98% цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи на уровне профессиональных мониторов (ΔE < 0,99).

Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, HDR10, HLG и IMAX Enhanced. Матрицы устройств изготовлены по фирменной технологии Quantum Dot Pro 2024 с максимальными углами обзора до 178°по вертикали и горизонтали. Также отмечается защита от пожелтения, хорошее рассеивание тепла и равномерность подсветки.

Новинки оснащены процессором Loyo Chip M2, который отвечает за улучшение детализации изображения, шумоподавление, управление цветом и оптимизацию картинку в зависимости от сцены с помощью ИИ-алгоритмов. Реализовано 16-битное управление яркостью с 65 000 уровнями локальной подсветки.

Есть модули Wi-Fi 6 и Bluetooth, разъемы HDMI 2.1 и USB 3.0, за звук отвечает 2.1-канальная аудиосистема мощностью до 70 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Поддерживается подключение телевизоров к сетевому хранилищу информации NAS. Все модели оснащены 4 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти.

Цены: 55-дюймовая версия — $464, 75-дюймовая — $844, 85-дюймовая — $1126, 98-дюймовая — $1971. Все модели серии TCL T7K уже поступили в продажу на китайский рынок.