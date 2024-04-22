Представлена флагманская серия Mini LED-телевизоров TCL Q10K

Компания TCL, кроме линейки Q10K, представила флагманскую серию Mini LED-телевизоров TCL Q10K. Устройства доступны с диагональю от 65 до 98 дюймов. Также, как и линейка Q10K, все модели TCL Q10K предлагают разрешение 4К, частоту обновления 144 Hz и подсветку Mini LED с 1512 (65 дюймов), 2160 (75), 2304 (85) и 2592 (98) зонами локального затемнения.

В телевизорах используются 10-битные HVA-матрицы производства TCL-CSOT. Пиковая яркость достигает 3500 нит. Обеспечивается 98% охвата цветового пространства DCI-P3, также поддерживаются все актуальные стандарты HDR.

Телевизоры оснащены чипом Lingyao M2, который призван улучшать изображение. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость постоянной — 64 Gb. Акустическая система 2.1.2 мощностью 90 Вт поддерживает Dolby Atmos. Есть модуль Wi-Fi 6, четыре порта HDMI 2.1 и пара USB 3.0. Поддерживается NAS для трансляции контента из домашней сети.

Цены на модели линейки TCL Q10K: 65-дюймовая версия — $900, 75-дюймовая — $1170, 85-дюймовая — $1520, 98-дюймовая — $2760. Телевизоры уже поступили в продажу в Китае.