В Азербайджане была представлена новая электронная услуга

19 апреля в Баку под руководством первого цифрового центра Азербайджана «New Zeon» состоялась церемония презентации новой электронной услуги — мобильного приложения «E-mza».

Во время мероприятия, которое прошло при участии представителей государственного и частного секторов, гостям была предоставлена подробная информация о преимуществах и возможностях приложения, а также был продемонстрирован процесс его использования.

Сообщается, что «E-mza», партнер SIMA и «Asan İmza», предлагает быстрый и удобный способ подготовки, подписания и отправки юридически обязательных договоров. Через приложение можно заключать сделки купли-продажи, аренды, лизинга, беспроцентного займа, оказания услуг и т.д. Приложение адаптировано для использования в Азербайджане и обеспечивает законную защиту ваших прав в случае неисполнения договора.

Благодаря надежному мобильному приложению можно не только легко и безопасно заключать сделки, но и иметь к ним доступ в любое время. Приложение можно загрузить на устройства с IOS и Android.

Более подробную информацию о «E-mza», которое позволяет защитить как вас, так и ваш бизнес, можно получить, перейдя на официальный сайт.