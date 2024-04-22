spot_img
23 апреля, 2024
ДомойТелекомСобытияВ Азербайджане была представлена новая электронная услуга

В Азербайджане была представлена новая электронная услуга

E-mza

19 апреля в Баку под руководством первого цифрового центра Азербайджана «New Zeon» состоялась церемония презентации новой электронной услуги — мобильного приложения «E-mza».

Во время мероприятия, которое прошло при участии представителей государственного и частного секторов, гостям была предоставлена подробная информация о преимуществах и возможностях приложения, а также был продемонстрирован процесс его использования.

Сообщается, что «E-mza», партнер SIMA и «Asan İmza», предлагает быстрый и удобный способ подготовки, подписания и отправки юридически обязательных договоров. Через приложение можно заключать сделки купли-продажи, аренды, лизинга, беспроцентного займа, оказания услуг и т.д. Приложение адаптировано для использования в Азербайджане и обеспечивает законную защиту ваших прав в случае неисполнения договора.

Благодаря надежному мобильному приложению можно не только легко и безопасно заключать сделки, но и иметь к ним доступ в любое время. Приложение можно загрузить на устройства с IOS и Android.

Более подробную информацию о «E-mza», которое позволяет защитить как вас, так и ваш бизнес, можно получить, перейдя на официальный сайт.

Предыдущая статья
Cortex XSOAR: как повысить эффективность SOC
Следующая статья
TCL выпустил линейку 4K-телевизоров T7K с экраном Mini LED и частотой 144 Hz
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,050ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»