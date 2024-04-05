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5 апреля, 2024
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Стартап Pal-V подписал контракт на поставку 100 летающих автомобилей в Дубай

PAL-V Liberty

Стартап из Нидерландов Pal-V заключил крупное соглашение с дубайской компанией Aviterra на поставку 100 летающих автомобилей. Данное партнерство – это значительный шаг на пути к будущему транспорта на Ближнем Востоке и в Африке, уникальное и инновационное решение проблем городской мобильности.

Pal-V создал первый в мире серийный летающий автомобиль под названием Liberty. Это транспортное средство является гибридом автомобиля и гироплана, соответственно для управления необходимо иметь права как на управление легковым автомобилем, так и на управление гиропланом.

Трехколесное транспортное средство может плавно переходить от вождения по дорогам к полету в воздухе. С максимальной скоростью у земли 100 миль в час и скоростью полета 112 миль в час, Liberty обещает значительно сократить время в пути. PAL-V Liberty может вместить двух человек и имеет дальность полета 310 миль на одном баке бензина.

Aviterra, ведущая транспортная компания в регионе, планирует предложить Pal-V Liberty своим клиентам, предоставив им возможность либо самостоятельно управлять автомобилем, либо воспользоваться услугами пилота Aviterra.

Ожидается, что в ближайшие годы Pal-V Liberty появится на дорогах и в небе на Ближнем Востоке и в Африке, предлагая уникальное и инновационное решение проблем городской мобильности.

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