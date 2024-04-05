Новый формат Jpegli на 35% эффективнее сжимает фотографии с высоким разрешением

Компания Google улучшила популярный графический формат JPEG, представив альтернативу под названием Jpegli. Заявляется, что новый формат на 35% эффективнее сжимает изображения с высокими настройками качества.

Выделяются следующие преимущества формата Jpegli:

Кодировщик/декодировщик полностью совместимы с оригинальным стандартом JPEG и API/ABI-совместимый с libjpeg-turbo и MozJPEG;

При сжатии остается более четкое изображение с меньшим количеством артефактов;

Возможность кодировать изображения с выделением 10 и более битов на цветовой компонент, благодаря чему на плавных переходах и градиентах не будет артефактов. Стандартный JPEG поддерживает только 8 бит;

Более быстрый алгоритм сжатия изображения, благодаря чему экономится место и трафик, а также ускоряется загрузка страниц.

Google намерен внедрять Jpegli в свои продукты, а также продвигать новый формат среди других разработчиков. Ранее компания уже предпринимала попытки заменить JPEG. В 2020 году был представлен формат JPEG XL, но после долгого тестирования, в 2022 году Google отказался от этой идеи и прекратил поддержку формата из-за «отсутствия значимых преимуществ и интереса в сообществе». Сообщается, что Jpegli частично заимствует наработки формата JPEG XL с некоторыми улучшениями.