spot_img
5 апреля, 2024
ДомойТелекомНовости операторов«Azercell Telecom» выступает эксклюзивным партнером «Бакинского марафона - 2024»

«Azercell Telecom» выступает эксклюзивным партнером «Бакинского марафона — 2024»

Azercell

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО «Azercell Telecom» пройдет «Бакинский марафон — 2024». Одно из важнейших событий в спортивном календаре нашей страны соберет тысячи любителей спорта. В проходящем под девизом «Победи ветер» забеге на дистанцию в 21 километр, точки старта и финиша которого расположены на Площади Государственного флага, примут участие марафонцы из Азербайджана и разных стран мира.

Заявку для участия в марафоне можно подать до 25 апреля в пунктах, расположенных в торговых центрах «Gənclik Mall», «28 Mall», и «Dəniz Mall», или же пройдя онлайн-регистрацию на сайте https://www.marathon.az/. Для студентов регистрация проводится бесплатно.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» является генеральным спонсором «Бакинского марафона» с 2017 года. В этом году в марафоне традиционно примут участие руководство ООО «Azercell Telecom», а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.

Предыдущая статья
Стартап Pal-V подписал контракт на поставку 100 летающих автомобилей в Дубай
Следующая статья
Цифровая платформа Азеркосмоса для борьбы с климатическими изменениями
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,054ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»