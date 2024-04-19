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19 апреля, 2024
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Sony выпустила 4K-телевизоры серии Bravia с продвинутыми экранами и режимом калибровки

Sony Bravia

Компания Sony выпустила новые 4K-телевизоры для домашних кинотеатров линейки Bravia — модели 3 LED, 7 Mini LED, 8 OLED и 9 Flagship Mini LED. Все телевизоры получили акустическую систему с новыми высокочастотными динамиками. Добавлен режим калибровки изображения для различных приложений. Используется операционная система Google TV.

Sony Bravia

В базовой модели Bravia 3 установлен ЖК-дисплей с частотой обновления 60 Hz. Поддерживаются технология Dynamic HDR и функция масштабирования картинки. В сравнении с прошлогодней версией телевизор стал потреблять на 18% меньше электроэнергии. Модель представлена в нескольких версиях с диагональю экрана от 43 до 85 дюймов по цене от $600 до $1800.

Bravia 7 получил экран Mini LED с поддержкой фирменной технологии локального затемнения Sony Backlight Master Drive. Телевизор оснащен более мощным процессором по сравнению с предшественником. Цена составляет от $1990 до $3500 (55-85 дюймов).

В Bravia 8 установлена OLED-панель 120 Hz. Модель стала тоньше на 31% по сравнению с прошлогодней версией, также меньше стали рамки. Телевизор будет предложен по цене от $2000 до $3900 (55-75 дюймов).

Флагман серии Bravia 9 с экраном Mini LED стал почти на 50% ярче прошлогодней версии. Также он получил на 325% больше зон затемнения. Несмотря на такие характеристики, энергопотребление уменьшилось на 20%. Цены – от $3300 до $5500 (65-85 дюймов).

Все модели уже доступны для заказа в США и Канаде. Когда телевизоры появятся в продаже на других рынках, Sony не уточняет.

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