«Лаборатория Касперского» поделилась советами, как распознать дипфейк

Ещё недавно злоумышленники обманывали пользователей, лично представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. Сегодня их схемы и техники выходят на новый уровень, становятся более изощрёнными и правдоподобными. Для достижения большей убедительности мошенники всё чаще прибегают к использованию современных технологий, таких как дипфейки. Это искусственно созданные с помощью машинного обучения аудио, фото или видеоматериалы. Некоторые из них выглядят действительно реалистично, и пользователю может быть непросто их распознать. Мошенники могут обманывать пользователей, выдавая себя за других людей. Поэтому важно всегда быть бдительными и критически относиться к любой информации в сети и по телефону. Следует насторожиться, если вам угрожают, просят сделать что-либо быстро, не дают времени подумать.

«Все чаще дипфейки используются в попытках шантажа и мошенничества. Например, недавно руководитель крупной британской энергетической компании был обманут на сумму 243 000 долларов, когда глава его материнской компании попросил срочно перевести средства – это оказался голосовой дипфейк. В результате средства были переведены на банковский счет мошенника, — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Дипфейки представляют угрозу не только для бизнеса, но и для обычных пользователей: с их помощью могут распространять дезинформацию, использовать их для мошенничества. Повышение уровня цифровой грамотности пользователей необходимо для противостояния этим угрозам».

Как распознать дипфейк-видео. В первую очередь стоит присмотреться, есть ли что-либо необычное в кадре. Например, на искусственно созданных видео можно заметить неестественные движения: артикуляция не всегда совпадает с речью, а мимика лица может быть искажена. Иногда человек на экране вообще не моргает.

Кроме того, фейк могут выдать такие цифровые артефакты (искажения), как неестественные тени, блики и границы, несоответствие цветов. Например, оттенок кожи не соответствует оригинальному, в области глаз и бровей можно заметить странные тени, а контуры лица нечёткие. Также обратите внимание на качество «картинки» в целом — если она размытая, а кожа выглядит неестественно гладкой, стоит насторожиться.

Как распознать голосовой дипфейк. Важно помнить, что цель злоумышленников — застать жертву врасплох. Например, они могут просить сделать что-либо срочно, не дают времени подумать. Неожиданная ситуация и стресс — и, как следствие, разум человека затуманен. Поэтому прежде всего, если вам поступает необычный звонок, особенно с неизвестного номера, — это повод быть предельно внимательным и критически относиться к поступающей информации.

Неестественная монотонность речи и плохое качество звука — знаки, которые также помогут определить, что вы разговариваете с мошенником. Обратите внимание на речь собеседника: если она неразборчивая, то, скорее всего, голос обработан нейросетью. Если у вас есть возможность — свяжитесь с человеком по другим каналам, чтобы убедиться, что вас не обманывают.

Однако следует помнить, что это лишь некоторые из возможных признаков того, что вы имеете дело с злоумышленниками, поскольку они постоянно вносят изменения в свои схемы, делают их более убедительными. Постоянно повышайте цифровую грамотность, а также установите на устройство надёжное защитное решение, которое, например, подскажет, что входящий вызов — нежелательный.