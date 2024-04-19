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19 апреля, 2024
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Azercell запустил проект «Группа антикризисного управления»

Azercell

Цель проекта — обеспечение стабильной работы коммуникационной инфраструктуры страны в условиях кризиса и гибкое реагирование на чрезвычайные ситуации.

Лидирующий оператор мобильной связи с гордостью объявляет о старте нового проекта «Группа антикризисного управления». Цель проекта, реализуемого под девизом «Стабильная связь, безопасная жизнь!» заключается в обеспечении стабильной работы коммуникационной инфраструктуры страны в условиях кризиса, гибком реагировании на чрезвычайные ситуации, предоставлении максимально коротких сроков восстановления и поддержке надежной связи во время событий общегосударственного значения.

Проект «Группа антикризисного управления» реализуется при поддержке Космического агентства Азербайджанской Республики, а также компаний «Aztelekom» и «Baktelekom». Технические сотрудники этих компаний уже приняли участие в тренингах, организованных Azercell. В рамках проекта совместно с партнерами были созданы оперативные группы и подготовлена техническая инфраструктура для реализации аварийно-восстановительных мер во время кризисных и чрезвычайных ситуаций. Данная инициатива преследует цель своевременного получения актуальной информации и совместного принятия необходимых мер во время кризисных ситуаций и стихийных бедствий, которые могут произойти в стране.

Проект «Группа антикризисного управления» создает широкие возможности для устранения последствий кризисов и чрезвычайных ситуаций не только в Азербайджане, но и в регионе тюркских государств и Кавказа.

Следует отметить, что причиной запуска подобного проекта стала инициатива президента Ильхама Алиева о проведении внеочередного Саммита Организации тюркских государств, посвященного теме «Стихийное бедствие — управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь» после землетрясения в Турции. По итогам внеочередного саммита были подписаны Анкарская декларация и Протокол о создании механизма гражданской обороны.

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