Sony готовится к запуску консоли PlayStation 5 Pro

Компания Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro, продвинутую модель консоли, до конца 2024 года. Согласно источникам издания The Verge, компания уже попросила разработчиков обеспечить совместимость своих игр с консолью, уделив особое внимание усовершенствованной трассировке лучей. Девкиты новинки раздают по запросу. Игры, которые предложат «значительные улучшения» на PS5 Pro, получат пометку PS5 Pro Enhanced.

Редактор The Verge Том Уоррен ознакомился с технической документацией устройства. Консоль с кодовым названием Trinity получит более мощный графический чип и центральный процессор с возможностью работы на повышенной частоте 3,85 GHz. У разработчиков будет возможность выбирать между «стандартным режимом» функционирования CPU с частотой 3,5 GHz или ускоренным режимом.

Sony предполагает, что PS5 Pro обеспечит рендеринг «примерно на 45% быстрее», чем PS5. Благодаря обновленному графическому чипу, быстрой системной памяти и усовершенствованной архитектуре рейтрейсинга она также будет в три раза быстрее справляться с задачами, в которых задействована трассировка лучей. PS5 Pro будет поддерживать технологию масштабирования изображения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Она станет аналогом DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Компания разработала собственную архитектуру машинного обучения для PSSR. Технология призвана заменить собой другие методы апскейлинга и методику темпорального сглаживания.

Предварительные характеристики PS5 Pro:

Процессор: 8 ядер, 16 потоков, Zen 2, частота 3,5/3,8 GHz (у обычной PS5: 8 ядер, 16 потоков, Zen 2, частота 3,5 GHz);

Графический процессор: RNDA 3, 60 вычислительных блоков (RDNA 2, 36 CU);

TFLOPs/частота GPU: 33,5 терафлопса, 2,18 GHz (10,23 терафлопса, 2,23 GHz);

Память GDDR6: 16 Gb, 18 Гбит/с (16 Gb, 14 Гбит/с);

Разрядность и пропускная способность памяти: 256-бит, 576 Gb/c (256-бит, 448 Gb/c);

Память для игр: 13,7 Gb (12,5 Gb).

Точные сроки запуска и цена консоли Sony PlayStation 5 Pro пока неизвестны.