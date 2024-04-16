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17 апреля, 2024
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Представлены моноблоки Asus Dawn V5 и M3 2024 года

Asus Dawn

Компания Asus представила в Китае моноблоки Dawn V5 и Dawn M3 2024-го модельного года. Asus Dawn V5 2024 оснащен 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 100 Hz, обеспечивается охват 99% цветовой гаммы sRGB. Моноблок оборудован процессором Intel Core 5 120U, двумя слотами памяти DDR5 SO-DIMM и поставляется с предустановленным твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 Gb. Поддерживается вход и выход HDMI, моноблок может использоваться в качестве монитора для ПК или ноутбука. Он также оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит/с).

Asus Dawn

Asus Dawn M3 2024 оборудован 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1080 и частотой 75 Hz, заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Установлены процессор AMD Ryzen Core 5 7520U, 16 Gb встроенной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель PCIe емкостью 1 Tb. Моноблок тоже может использоваться в качестве монитора и оснащен разъемом USB Type-C.

Обе модели получили двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6E, камеру высокого разрешения и два динамика с поддержкой Dolby Atmos. В стандартной комплектации моноблоки поставляются с беспроводной клавиатурой и мышью.

Цены в Китае: Asus Dawn V5 — $690, Dawn M3 — $660.

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