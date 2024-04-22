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23 апреля, 2024
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Samsung Galaxy C55 5G – недорогой смартфон с селфи-камерой на 50 Мп

Samsung Galaxy C55 5G

Без особого анонса, компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy C55 5G. Аппарат уже появился на китайском сайте компании.

Samsung Galaxy C55 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1, который работает в связке с оперативной памятью 8/12 Gb и 256 Gb встроенной флеш-памятью.

Samsung Galaxy C55 5G

В тройную основную камеру входят 50 Мп датчик с оптической стабилизацией, 8 Мп широкоугольный объектив и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 50 Мп.

В оснащение аппарата также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Установлена операционная система Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Габариты составляют 163,9 х 76,5 х 7,8 мм, а вес — 180 гр. Задняя панель выполнена из экокожи в двух цветовых вариантах – ярко-оранжевом и черном.

Цены составляют $275 и $320 за версии с 8/256 Gb и 12/256 Gb соответственно. Смартфон поступит в продажу в Китае 26 апреля.

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