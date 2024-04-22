Samsung Galaxy C55 5G – недорогой смартфон с селфи-камерой на 50 Мп

Без особого анонса, компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy C55 5G. Аппарат уже появился на китайском сайте компании.

Samsung Galaxy C55 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1, который работает в связке с оперативной памятью 8/12 Gb и 256 Gb встроенной флеш-памятью.

В тройную основную камеру входят 50 Мп датчик с оптической стабилизацией, 8 Мп широкоугольный объектив и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 50 Мп.

В оснащение аппарата также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Установлена операционная система Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Габариты составляют 163,9 х 76,5 х 7,8 мм, а вес — 180 гр. Задняя панель выполнена из экокожи в двух цветовых вариантах – ярко-оранжевом и черном.

Цены составляют $275 и $320 за версии с 8/256 Gb и 12/256 Gb соответственно. Смартфон поступит в продажу в Китае 26 апреля.