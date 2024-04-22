ООО «Азерпочт» сдало в пользование услугу «Интернет-банкинг»

ООО «Азерпочт» предложило ряд решений по цифровизации и электронной коммерции. Одной из них является услуга «Интернет-банкинг», которая успешно прошла тестовый режим и теперь доступна клиентам. Эта услуга позволяет осуществлять ряд банковских операций онлайн, безопасно и удобно. Также юридические лица и индивидуальные предприниматели, воспользовавшиеся услугой, могут воспользоваться следующими преимуществами:

Осуществлять денежные переводы без посещения банка;

Контролировать банковские счета;

Отслеживать все виды банковских переводов, получать платежные поручения и выписки;

Осуществлять обменные операции;

Получить информацию о ежедневном курсе валют;

Осуществлять переводы заработной платы легко и быстро и т.д.